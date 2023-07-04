第一財經報導，莫德納在大陸的投資規模有望創下上海近期外商投資新高。知情人士指出，莫德納將有多個項目進駐大陸，總投資規模有望達到10億美元。
報導指出，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）已抵達上海，將出席投資簽約儀式。塞爾4月訪問上海時表示，將加快在上海投資布局，攜手大陸合作夥伴展開研發生產，以製藥新技術、新產品更好造福廣大患者。
莫德納5月在大陸註冊一家生技公司，註冊資本1億美元，由Moderna Biotech英國公司控股，註冊地為上海閔行區。
陸媒引述知情人士透露，美國疫苗廠商莫德納（Moderna）最快5日在上海宣布對大陸投資項目，這將是莫德納對大陸的首次投資。
第一財經報導，莫德納在大陸的投資規模有望創下上海近期外商投資新高。知情人士指出，莫德納將有多個項目進駐大陸，總投資規模有望達到10億美元。
報導指出，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）已抵達上海，將出席投資簽約儀式。塞爾4月訪問上海時表示，將加快在上海投資布局，攜手大陸合作夥伴展開研發生產，以製藥新技術、新產品更好造福廣大患者。
莫德納5月在大陸註冊一家生技公司，註冊資本1億美元，由Moderna Biotech英國公司控股，註冊地為上海閔行區。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。