第一財經報導，莫德納在大陸的投資規模有望創下上海近期外商投資新高。知情人士指出，莫德納將有多個項目進駐大陸，總投資規模有望達到10億美元。

報導指出，莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）已抵達上海，將出席投資簽約儀式。塞爾4月訪問上海時表示，將加快在上海投資布局，攜手大陸合作夥伴展開研發生產，以製藥新技術、新產品更好造福廣大患者。

莫德納5月在大陸註冊一家生技公司，註冊資本1億美元，由Moderna Biotech英國公司控股，註冊地為上海閔行區。