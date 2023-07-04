大陸央視新聞用戶端報導報導，上流合組織祕書處4日下午在北京舉行伊朗國旗升旗儀式，歡迎新成員加入。上合組織正式成員國增至9個。

去年9月，上合組織撒馬罕峰會簽署關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄。如今，伊朗正式完成各項程序，成為上合組織正式成員國。印方稱，白俄羅斯將於2024年正式加入上合組織。

上海合作組織於2001年由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克等6個原始會員國建立。2017年，上合組織完成首次擴員，印度、巴基斯坦成為正式成員國。

俄新社4日報導，印度外交部稱，白俄羅斯將於2024年正式加入上合組織。白俄羅斯總統盧卡申科4日以視訊出席上合組織成員國元首理事會第23次會議。盧卡申科在會議上稱，他相信，在上合組織所有成員國支持下，白俄羅斯將很快正式加入該組織。

依章程，走完觀察員國和對話夥伴國兩個階段後，才能申請成為正式成員國。