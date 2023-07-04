鴻海創辦人郭台銘日前到台南，替國民黨台南市議員王家貞加油打氣，郭當時表示「國民黨不讓我站台」，甚至之前更傳出向民眾黨喊出「讓大哥先做四年」等語。對此，前立委沈富雄4日就氣炸表示，「我覺得郭台銘心裡有一個非常自私的念頭，就是『我活到70幾歲了，我什麼都有了，看來看去，人生就是少這塊』」，引發討論。

沈富雄4日在政論節目《少康上線啦》表示，「我搞不懂這個人，你說他很厲害、聰明嗎？郭台銘現在這個樣子，我覺得他心裡有一個非常自私的念頭，就是『我活到70幾歲了，我什麼都有了，看來看去，人生就是少這塊』，所以他說先做四年就好，只要做四年，光是這一句，他就是為私念、慾望」。

沈富雄更接著說，「你真的要為國家做事，四年夠嗎？四年是不夠的，他只要做四年，就是我也做過最大的那個位，就是這個念頭」，沈富雄最後也害怕再說下去就太難聽，於是直言，「很奇怪，這個念頭為什麼轉不過來？台灣對他真的是仁至義盡，他能夠呼風喚雨到這個程度，就是因為他有錢，他都沒有想想『這樣好嗎？』我想不通，如果他真的選下去，賴清德就躺著當選」。