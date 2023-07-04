泰國穆斯林政黨泰民族黨（Prachachart）黨魁宛姆哈瑪（Wan Muhamad Noor Matha），當選泰國下議院新議長。

據泰媒報導，泰國國會在今日上午10點左右，召開了第一次會議。為泰黨派推薦議員威洛警中將作為臨時主席，主持了第一屆會議。隨後，議員們宣誓就職，並開始選舉下議院議長、第一副議長和第二副議長。

民主派8黨聯盟最大黨前進黨和第二大黨為泰黨早前為了下議院議長一職爭論不休。在經過多次協商，前進黨黨魁皮塔昨晚（3日）宣布，前進黨和為泰黨同意由宛姆哈瑪出任議長。前進黨和為泰黨的人選則分別出任第一副議長和第二副議長；其他6個盟黨都同意這個方案。

皮塔今日在國會推舉79歲的宛姆哈瑪為下議院議長人選。由於宛姆哈瑪是唯一的候選人，因此根據議會常規，他自動當選議長。他上任後的首要任務，就是要先敲定上下兩院投選總理的日程。

宛姆哈瑪是泰國穆斯林，曾於1996年至2000年擔任下議院議長，也曾於泰前總理戴克辛時代，出任農業和合作社部長、內政部長、交通部長，更曾於2004年擔任泰國副總理一職。現下其領導的泰民族黨，由戴克辛創立的為泰黨分裂而來。

另外，在競選議院第一副議長的職位上，共有2名候選人被提名，分別是前進黨彭世洛府議員巴迪帕，以及親軍方的團結建國黨推薦議員維塔亞。經過投票和長達3小時的計票過程，巴迪帕以312票對維塔亞的105票獲選為下議院第一副議長。為泰黨清萊府議員披切擔任下議院第二副議長。