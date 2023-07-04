明年起役男將服1年義務役，教育部祭「大學當兵3＋1」政策，國民黨總統參選人侯友宜表態反對，並稱當選後將在確保兩岸穩定和平前提下恢復4個月役期，此言遭綠營圍剿，侯今日再強調他未反對役期延長；但民進黨立委蘇巧慧4日質疑，侯政策立場360度大轉彎，反反覆覆，但要參選總統的人應站穩立場，再拋出具體政見才是。

蘇巧慧指出，政府去年宣布推動兵役延長，國民黨第一時間開記者會表達支持，媒體民調也有7成民意贊成此方案，可見強化國防自主能力、確保台灣的民主自由生活方式，是不分黨派的全民共識。只是沒想到，侯友宜為了挽救低迷選情，不惜討好深藍，抛出「反對一年義務役」，高喊「當選就恢復四個月兵役」。

蘇巧慧質疑，結果才半天時間，「一時情急的侯友宜又偷移了」，在今日下午急著找媒體改口稱自己沒有反對1年義務役，「不到24小時，侯友宜政策立場可以翻面又翻面，足足是360度大轉彎」。

她批評，這也不是侯市長第一次化身成「侯有移」，自從參選總統之後，整天看到侯友宜上演「移形換位」，政策立場反反覆覆，變幻莫深。

她舉例，為了深藍選票，侯友宜可以突然就擁抱了過去一再避談、拒絕承認的「九二共識，一個中國」。而面對核能議題，過去口口聲聲「沒有核安，就沒有核電」，公開要求核一核二準時除役的侯友宜，現在也突然擁抱核電，就連已經停機4年，進入除役程序的核一廠，都搬出來說要重啟。

「要參選總統的人，應該把政策研究透徹，站穩了立場，再抛出具體政見。」蘇巧慧認為，種種「侯有移」現象，清楚顯示侯友宜對於各方面的國家政策，完全沒有概念、也完全沒有研究，這樣的人實在不配參選總統，難怪會有人說，這不只是草包，裡面連一根草都沒有。