新北市日前發生一名10歲男童走在路上時，戴在右手上的智慧型手表發生發燙、自燃爆炸的意外，新北市消保官今(4日)下午確認，該手表品牌是「Hero watch」，而該產品上市前也曾經過國家通訊委員會(NCC)審驗。對此，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，手表廠商在事發前有寄送安全性較高的新電池給消費者，惟消費者仍使用舊電池，而有不當使用(雨水滲入)疑慮。

新北市消保官今證實，起火的智慧型手表是的「Hero Watch」第一代，家長於募資平台購買，使用近三年時間。業者也向消保官表示，第一代手表要需更換電池，電池處沒有密合，下雨進水會導致電池膨脹，甚至燃燒的情形，2年前，業者已讓消費者免費更換較安全的電池，但有些消費者沒有聯絡上，或者消費者沒主動更換，造成這起悲劇。業者也提到，二代、三代、四代手表電池處改成密合的設計，不能更換電池，也沒有進水等問題。

據《電信管理法》第44條規定，連接公眾電信網路之電信終端設備應符合技術規範，並經審驗合格，始得製造或輸入。NCC審驗通訊產品時，都會針對「電氣安全」、「電磁相容及與其他頻率之和諧」、「與公眾電信網路電信介面相容」等三個部分進行審驗。而此次發生燃燒事故的兒童智慧手表在上市前，也已經通過NCC審驗。

對此，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，據了解，事故發生前，手表廠商有寄送安全性較高的新電池予消費者，惟消費者仍使用舊電池，而有不當使用疑慮。

翁柏宗也表示，有關具通話功能之智慧手表，其電氣安全應符合PLMN ALL技術規範，其標準係經濟部標準檢驗局依國際標準IEC 60950-1:2013訂之，若有必要，將洽該局研商是否有需要修正。他也特別提醒民眾，縱使通過型式認證審驗，惟不當使用或耗損仍可能發生危險。