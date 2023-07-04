《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）進行至第6週也是倒數第2週的賽程，目前確定取得晉級季後賽資格的隊伍有2支，分別是目前（截至7/4，以下同）11勝1敗（戰績排名第1）的BLG戰隊（Bilibili Gaming），以及10勝1勝（排名第2）的JDG戰隊（JD Gaming）。緊追在後的有9勝3敗的TES戰隊（Top Esports）、8勝4敗的LNG戰隊（LNG Esports）以及7勝3敗的OMG戰隊（Oh My God）。本週三（7/5）安排有OMG、TES兩支隊伍各別的比賽，離季後賽只差臨門一腳，相信兩隊定將拼盡全力取勝。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

7/5（三）17:00，OMG戰隊 @ UP戰隊，推薦：正確比數「2：0」（OMG戰隊勝）

先說OMG，目前戰績排名第5，勝率70%；戰損比（Kill to Death ratio）1.05，平均每局12.0個擊殺、11.4個死亡，在17支隊伍當中排名第8。OMG近期6連勝的戰績雖然在上週日（7/2）遭到LNG終止，但這依然無損OMG在本賽季的好表現，下路Able（獲得5次單局MVP）、打野Aki（4次單局MVP）及上路shanji（4次單局MVP）等選手都有堪稱經典的代表作。對OMG來說，取得季後賽的晉級資格並非難事，隊伍真正的挑戰是在接下來的比賽中，如何盡可能地拿下更多的勝利，取得較高的戰績排名，並在季後賽中取得最有利的位置。再說UP，目前戰績4勝7敗，戰績排名第12，勝率36%；戰損比0.72，平均每局10.2個擊殺、14.1個死亡，在17支隊伍當中排名第15。本賽季雖有征戰經驗豐富的Forge和SwordArt兩人加入，似乎也無法改變UP頹勢。UP若想改變目前的劣勢，或許應該考慮引進新的打野選手。本場比賽，看好OMG能輕鬆以直落2的比數，再添一勝。

7/5（三）19:00，TES戰隊 @ BLG戰隊，推薦：「大2.5（局）」勝

先說TES，目前戰績排名第3，勝率75%；戰損比1.39，平均每局12.9個擊殺、9.3個死亡，在17支隊伍當中排名第3，僅次於JDG和BLG。TES雙核心之一的中路Knight在本賽季的表現依舊亮眼，平均每局5.2／2.2／6.6（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）的成績，換算KDA值5.4，在LPL中路選手中排名第1。另一位核心的下路JackeyLove雖然偶有狀態不穩、失誤略多的情況，但整體來說，平均每局4.6／1.7／4.9的成績，換算KDA值5.6，在眾多LPL下路選手中也能排到第4，同樣表現出色。再說BLG，目前戰績排名第1，勝率92%；戰損比1.51，平均每局16.8個擊殺、11.1個死亡，在17支隊伍當中排名第2。BLG的雙核心在本賽季同樣有傑出的表現，中路Yagao平均每局2.9／2.1／8.2，換算KDA值5.3，在中路選手中排名第3。下路Elk平均每局5.5／2.3／6.4，換算KDA值5.2，在中路選手中排名第5。本場比賽，兩隊的關鍵選手在本賽季都有相當出色的發揮，實力在伯仲之間，勝負難料，看好打滿3局，推薦可買大分。