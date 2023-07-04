許多人DIY時都會靠著玩具助興。一位17歲男子表示，近日爸爸整理他的房間時，他藏在床墊底下的按摩棒不小心掉了出來，沒想到爸爸直接拿起來遞給他說：「你的按摩棒」，讓一直沒有出櫃的他至今仍不知如何跟爸爸溝通，忍不住發文直呼救命，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，爸爸很愛整理家裡的東西，某天爸爸整理他的房間時，他藏在床墊下的按摩棒不知為何突然掉出來，當下原PO尷尬到想裝作沒看見，不料爸爸卻是直接拿起來遞給他，接著補了一句「你的按摩棒」。

原PO提到，當下爸爸的反應冷靜的像是一支鉛筆掉到地上，似乎早就知道他的性向、他把按摩棒藏起來，讓他心中崩潰直呼「爸！你能不能裝！沒！看！見！」，且他一直以為家人都不知道他的性向，爸爸卻像是早就知道此事，且從此兩人再也沒提過這件事，讓想跟爸爸聊聊的原PO直呼「救命」。

對此，許多網友紛紛回應，「我從你的文字敘述內聽到了你崩潰的聲音」、「再掉一次就有機會了」、「你爸媽也年輕過啊，怎麼可能不知道那是什麼」，另外也有人分享類似經驗，「多年前在房間尻完，連擦都沒有，就保持著握著的姿勢睡著，DVD電視都沒關，隔天睡醒。電視關了，DVD也關了…這樣有沒有比你尷尬」。