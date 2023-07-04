知名主持人黃子佼被連環爆出性騷擾事件後，先是拍三段影片道歉，還發生情緒不穩自殘的情形，愛妻孟耿如一直陪伴左右，更代替他出面向受害者致歉，也請辭新戲演出機會，強調「會一起面對，一起彌補犯過的錯誤」。而孟耿如的「ARU幻夢星空」畫展8日將如期舉辦，但經紀人透露她沒公開行程，間接證實不會現身個展。

白石畫廊的臉書今（4日）介紹8日將展開的「ARU幻夢星空」展覽，介紹此展覽是由藝術家孟耿如製作，會展出多件全新平面繪畫以及雕塑作品，從7月8日至8月26日。畫展開幕酒會預定在開展當天，但也已經取消，而孟耿如的經紀人阿志表示，「耿如目前暫無公開的行程」，證實她不會現身畫展。

在黃子佼捲入性騷風波後，孟耿如多次單獨面對大眾，她也替先生說話，「認識佼佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤」。孟耿如在黃子佼性騷事件爆發後，她也請辭新戲，決定陪伴先生度過危機。

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