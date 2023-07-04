大陸27歲女星孟子義外型豔麗，因在《射鵰英雄傳2017》中飾演「穆念慈」一角，劇中表演亮眼、打戲俐落，頗有俠女風範，因此被冠上「最美穆念慈」的封號，近日她在節目中透露學表演的契機，是因為當時失戀，所以決定離開家鄉去外地讀書。

大陸女星孟子義近期在綜藝節目《五十公里桃花塢3》中透露，高中沒有學習表演，是大學才直接考試踏進這個圈子，當時她和初戀分手，分手後就不想在家鄉吉林長春待著，正好有朋友打算要去北京學表演，於是孟子義就請教對方，和朋友一起報名藝考，未來好讓初戀一直在生活中或電視上看到她，這樣初戀就會永遠記得她，「我就想說我一定要當大明星」，之後她就準備考試，結果就考上了。

女星孟子義。（圖／孟子義工作室微博）

孟子義外型清新甜美，進入北京電影學院後贏得「北影校花」的美譽，在學期間她趁著空檔到劇組從小角色演起，一步一步演到女配角，在《射鵰英雄傳2017》中因精緻臉蛋受到關注，又在高人氣劇集《陳情令》中飾演配角溫情才開始走紅，她在《說英雄誰是英雄》飾演江湖俠女，美麗的外貌加上精湛演技使許多觀眾對她產生好感，近期在綜藝中更展現呆萌一面，直接又單純的個性圈粉無數。性格開朗的她與不少藝人都是好友，包括郭麒麟、王鶴棣、虞書欣、王楚然、周也、曾舜晞、楊超越、宋妍霏等等，在演藝圈擁有好人緣。