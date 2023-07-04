國民黨立委王鴻薇踢爆，我國將珍貴半導體技術提供給立陶宛，還被立國獅子大開口要求補助金，而下令讓立陶宛予取予求的正是蔡英文總統。對此，總統府表示，這些說法均非事實，也是對所有為外交及經貿努力人員的侮辱，令人遺憾。

王鴻薇4日舉行記者會指控去年我國與立陶宛簽訂的半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，且立國更獅子大開口，要求將補助金由原本的650萬增加至1400萬歐元。痛批「凱子外交、喪權辱國」，並指讓立陶宛予取予求的指令，正是來自蔡英文總統。

對此，總統府發言人林聿禪表示，我國與立陶宛等理念相近國家合作，不僅行之有年，民主國家間互惠互利，深化關鍵產業韌性，更是助益國家發展，而外交部等相關單位也均依規定辦理。至於國安會協調各部會推動相關事務，本來就是職責所在。

她說，對於特定人士指控本案為「政治處理」、「凱子外交」、「總統下令讓立陶宛予取予求」等均非事實，更是對民主國家間的正面合作公然的破壞，傷害國家利益，也是對所有為外交及經貿努力人員的侮辱，令人遺憾。