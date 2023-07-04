土城一名10歲男童遭到智慧手表自燃而2度灼傷，引發軒然大波，廠商也緊急道歉，承諾全面提供同款型號免費檢測。對此專家就點出6大關鍵，其中更指出，許多人會因為價格便宜而選擇副廠電池，但這類電池許多都沒經過安全檢驗，就容易發生過熱而燒燙傷甚至爆炸情形。

3C專家《蘋果仁》指出，智慧型產品發生爆炸，有大半是電池因素，點出事發原因與選購注意事項各3個關鍵項目，包括1.電池受損、2.電池老化，3.使用非原廠、未經檢測電池。

《蘋果仁》表示，包括產品碰撞，或者長時間使用後，當電池內部釋放壓力過大時，就會導致爆炸；此外，許多人會因為便宜貨方便，選擇非原廠電池，然而這類電池有許多都沒經過安全檢驗，因此使用就容易發生過熱、導致燒燙傷甚至爆炸，多半發生在曾換過電池的產品上。

《蘋果仁》指出，選購智慧產品同樣有3個注意事項，包括1.選擇大廠，雖然大廠不見得一定不會出事，但機率相對小的多，而且只要出事就賴不掉，也容易被針對。2.帶有電池的產品，盡量選擇有BSMI認證過的，說明與規格就不會亂寫。3.該換電池就換，當電池出現容易沒電、充電狀況不佳時，就可能是電池有受損或老化，這時就該去換電池不要拖，選擇原廠或有通過BSMI認證為佳，物貪便宜更換來路不明電池。