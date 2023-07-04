為邁向永續未來，外貿協會與小樹傳愛協會主辦、經濟部貿易局指導的「2023善愛嘉年華」今年再度選擇暑假8月登場；貿協董事長黃志芳指出，去年首發即獲得熱烈迴響的公益活動，今年更擴大至偏鄉。

由國立科學教育館及遠哲科學教育基金會協辦，玩野祭及美麗心靈(股)公司執行，將以戶外探索遊戲、無框架教室及心靈成長活動為主軸，結合偏鄉關懷與ESG議題，預計贊助500位全台偏鄉師生參加，不僅將帶領孩子們拓展國際視野、激發潛能，更提供220頂紙帳篷，讓孩童在國際級展館體驗精彩的露營活動。

黃志芳說，鑑於去年成功經驗，今年將把愛持續擴散到偏鄉，服務2,000個新住民家庭、100個弱勢家庭。活動更由去年的兩天一夜擴展到三天兩夜，把南港展覽館二館打造成一個「無框架教室」，要讓孩子體驗到最新的科學教育，也將戶外體驗搬到展館內。

此外，今年將有更多駐台大使館及代表處共同參與，將愛發揚至國際。

貿協除推動公益外，實踐ESG更是不遺餘力，南港展覽館除主動加入國際會展產業淨零倡議NET ZERO CARBON EVENTS碳排宣言外，並已擁有ISO 50001能源管理系統及ISO 20121 活動永續管理系統等認證，更於去年11月底順利完成盤查，通過最新版ISO 14064:2018之溫室氣體盤查國際認證。今年年底南港展覽館並將發布國內會展界第一本永續報告書，樹立我國會展界的永續標竿。