掐喉全球景氣的美國經濟，市場預估在未來12個月出現衰退的機率為70％，衰退時間點亦可能推遲到2024年第一季，較此前預期的要晚。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪4日指出，成熟國家和中國大陸的通膨走向產生分歧，衍生的問題可能更大，美國和歐洲的央行持續採取強硬立場抑制通膨，而中國大陸則面臨通縮風險。

劉家豪說，因此市場預期美國聯準會將在年底前暫停升息保持觀望，中國大陸則已在今年上半年透過貨幣政策提振內需經濟，中國央行為支撐經濟動能避免通縮，在六月份啟動降息，且中國大陸官方推出激勵措施來支持房地產和促進民間消費，估測大陸會祭出更多的財政振興計畫，會是下半年景氣的「好」意外，帶動中國整體經濟真正好轉，亦能造福全球經濟。

渣打財富管理團隊指出，中國央行近期的寬鬆政策導致美中利差擴大，預計美元兌離岸人民幣短期內將升至7.20，不排除向上測試7.30關卡。不過，劉家豪指出，預期離岸人民幣可能受惠於下半年中國大陸成長回溫和潛在的資金回流，未來12個月，美元兌離岸人民幣可能回跌至7.00～7.08。

也由於中國大陸經濟上半年來數據不佳，惟渣打團隊估測，大陸官方可能會繼續推出針對性的刺激措施，以支持經濟成長，因此預期中國股票的表現可能與亞洲區域指數一致。