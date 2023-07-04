男子1次只取1元氣哭柜員

近日大陸浙江省一則惡整銀行櫃員的視頻快速衝上熱搜，反應出大陸銀行業者官僚作風已惹爆民眾怒火。視頻顯示一名男子在銀行櫃檯打算提款2.5萬元人民幣（約合台幣105600元），但櫃員依規定要男子申報取款用途。雙方爭執許久後男子決定改為連續提款，每次只提款1元，把銀行櫃員整得欲哭無淚，該男子才罷休。該視頻迅速衝上熱搜，反應出民眾對銀行刁難儲戶的做法早已積怨多時。

據《都市快報》報導，近日大陸網上一則視頻快速流傳，引來大量網民熱議。事件發生在7月3日上午，在寧波銀行寧海支行。視頻中一名男子在銀行欲取款2.5萬元。銀行工作人員聲稱，依規在一定取款金額以上要申報取款用途，男子被問得很不耐煩，並對銀行的官僚作風極為不滿，決定將錢分批取出，每次只取款1元人民幣，若今天取不完就明天繼續來，同時聲稱銀行若不把工作人員開除掉，絕不罷休。

報導說，在取了幾次1元錢後，該行員感到十分委屈竟哭了起來，男子才改變提款方式，一次提款2.5萬元人民幣。

這則視頻在社交媒體微博迅速衝上熱搜，在評論區內的網友也分成兩派，一邊心疼銀行工作人員，認為申報取款用途可以幫助一些市民防止遭遇詐騙，另外一部份網友覺得銀行的規定太多，取款用途屬於個人隱私。

有網民表示，「櫃檯小姐很無奈也很無辜」、「問這個是多餘的，隨便說個理由又如何？自己的錢愛幹嘛幹嘛用」、「銀行的規定，你跟一個櫃檯較真兒幹什麼？浪費大家和自己的時間」。也有網民指出，這些申報用途的規定是對顧客負責，為防止詐騙。

不過也有些市民認為自己的錢要取款，不偷不搶，憑什麼要被問取錢用途？有時候取的錢多一些還被要求填表格寫明資金用途，他覺得銀行管得太寬。

大陸銀行確有規定要求儲戶取款時要申報用途，在2022年3月中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會3部門聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規定，5萬元人民幣以上存取款業務，需核實帳戶身份，並登記資金的來源或者用途。

另有民眾表示，主要是銀行辦業務排隊時間太長了，明明有這麼多窗口，只開1、2個，儲戶每次都得等上大半個小時，等久了很不耐煩，這才是引起爭執的主因。