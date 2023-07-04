年度第3場四大賽溫布頓草地網球錦標賽會內賽開打兩天，都受到溫布頓的另一個傳統之一「雨勢」打擾、中斷，台北時間昨天晚間6點開打的比賽，都因此受到延誤，只有裝有活動式屋頂的中央球場和1號球場順利進行，在1號球場出賽的西班牙「小蠻牛」阿卡瑞茲6比0、6比2、7比5擊敗法國36歲老將夏迪（Jeremy Chardy），不到兩小時強勢晉級次輪。

溫布頓從2020年停止使用以草地成績計算公式來作為種子排序依據，改以巡迴賽排名為準，因此溫網前重返世界第1的阿卡瑞茲，成為本屆男單頭號種子，打破從2004年開始由職網「四大天王」費德勒、莫瑞、納達爾及喬柯維奇壟斷的溫網頭號種子紀錄。

首輪阿卡瑞茲迎戰目前世界排名第542的夏迪，第1盤阿卡瑞茲雖因腳底打滑跌了一下，所幸並無大礙，從首盤到第2盤跨盤連下8局，直到第3盤第6局才首次被破發，不過下一局阿卡瑞茲很快又回破，並在第11局再度破發得手，在邁向勝利的發球局直落4分守住勝利。

賽後阿卡瑞茲表示，儘管是直落三盤獲勝，但對手也打出不少精彩的球，對於球場因為天雨關著屋頂打，他並沒注意到太多，只是專注在比賽場上。