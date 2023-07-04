公股行庫過去十餘年承辦青年安心成家貸款，到今年5月底止，累計受理357,998戶、撥貸341,869戶，累計撥貸金額約1兆4,260億元。近期由於美聯準會連續升息、央行也同樣一路升息，房價也並未大幅下跌，導致想買房的民眾心態保守，今年房市看淡，為了讓有需求的年輕人能夠順利購屋，財政部近期邀集公股行庫討論，並敲定「新青年安心成家房貸」專案，擬於8月1日上路，為期三年，至7月31日止。

據了解，「新青年安心成家房貸」專案，將由政府加碼補助1碼，加上現行行庫補貼半碼，共補貼利率0.375個百分點。以現行青安房貸利率計算，一段式利率將從2.025％降為1.775％，兩段式利率前兩年降為1.69％，第三年以後則為1.99％，將成為目前市面上最優惠的房貸專案。

另外，除了加碼利率補貼之外，還有三方面的優待，包括貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限也從800萬元提高到1,000萬元。

不過，「新青年安心成家房貸」專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，也就是全家都「首購」，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。