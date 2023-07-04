近日國民黨總統參選人侯友宜接連喊出「九二共識」、「恢復4個月役期」、「撤掉NCC」、「核二、核三延役」、「設立新特偵組」，直球對決民進黨總統參選人賴清德。對此，前立委郭正亮4日就表示，「侯友宜要進入作戰狀態才會得分，從這幾個主張開始挑戰民進黨、挑戰他做對照，或是民進黨開始批你，不斷地回應反擊，才會得分」，引發討論。

郭正亮4日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，對於「九二共識」，中國大陸是說，「中國共產黨跟中華人民共和國政府就要就台灣問題提出一國兩制的台灣方案，希望跟各界討論」。郭正亮強調，「中國大陸從來沒有說九二共識就是一國兩制，九二共識只是讓雙方可以溝通對話交流，一國兩制是政治方案，因為民進黨說九二共識就是一國兩制，積非成是，結果很多人以為就是這樣，這是兩個概念」。

同時郭正亮也提到，「選舉不是講了一個政策方案就自動得分了」，郭正亮指出，「侯友宜要進入作戰狀態才會得分，從這幾個主張開始挑戰民進黨、挑戰他做對照，或是民進黨開始批你，不斷地回應反擊，才會得分，選舉最忌諱的就是被忽略，而不是跟人家交戰，選舉就是一個不斷被強化印象的過程，然後反擊對方讓更多民眾聽到，覺得有道理」。

同時郭也舉例，「比如說民進黨如果來打九二共識就是投降，那我就反打你九二共識才能夠避戰，你沒有九二共識你要怎麼避戰？你要反擊要有這種打法，這樣你才會得分，逐漸人家就會知道九二共識有一個功能，可以避戰，帶來和平」。

郭正亮最後也說，「很多都是這種梗，要用這五點要不停的打對方，比如核二、核三延役，不延役怎麼會有電？要開始打、一直攻擊對方會缺電，就可以開始檢驗他太陽能光電的成果，要進入作戰模式；特偵組也是，侯友宜要進入作戰模式才能夠讓人家了解你為什麼做這個主張，這只是起頭，作戰的節奏要繼續下去」。