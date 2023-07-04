中國大陸3日宣布祭出鎵、鍺等稀土出口禁令，引發將會衝擊到科技業、尤其是半導體業的熱議。國際事務專家賴岳謙4日在《新聞大白話》節目強調，未來大陸不但要經過批准才能出口，還要確定流向，當稀土變成稀有物資，價格一定漲翻天。美國繼續打科技貿易戰的話，將來恐怕連阿斯匹靈、抗生素的原料都沒有了。美國雖然也能做稀土，但成本必然提高，等大陸能做出半導體後，再釋出稀土，美國稀土公司會倒一片。

「鎵、鍺8月1日開始管制，台商有些人說沒有影響？胡說八道！」賴岳謙表示，一個大陸掌控了全世界82％，另外一個佔6、7％左右，比重這麼大，它開始要經過批准才能出口，還要確定流向，稀土一定會變成稀有物資，價格一定翻天，大家都在搶這個稀土的時候，一定會漲翻天。

「成本一定會提高。」賴岳謙提到，當財力不夠的廠商，原本認為價位沒有這麼貴，現在漲到這麼高，做不出來了，是不是會受影響？所以不要在那邊說，沒有這麼大的影響？講這些話都沒有意思，因為本來就應該要從嚴來思考。

賴岳謙指出，目前來講只宣布兩項，未來還可以增加，所以想像空間更大了。將來就跟荷蘭的光科技一樣，批准權在我，提出出口的要說明白，而且要負責任，出口流向到哪裡，如果出口之後流到美國去，到時候你要負責任，你的財產被沒收，還有刑事責任，大陸商務部講得很明白。

賴岳謙強調，大陸這樣做的目的，就在告訴美國人說，我不是沒手段！我是很不願意，但你逼得我這樣做的時候，我一樣有手段。其實有很多生產供應鏈都掌握在中國大陸手上，如果美國繼續這樣玩下去的話，搞不好連你打針的、吊點滴的那些藥劑都沒有了。

「你連阿斯匹靈也沒有了，你連抗生素的原料也都沒有了！」賴岳謙直言，其實中國大陸並不是沒有手段，而是不願意用。那有人問：稀土重不重要，美國人可不可以做出來？可以，一樣的，但需要時間；第二個，成本一定會升高。中國半導體難道不也是需要時間嗎？大家來比時間賽跑。但問題是當中國大陸能做出半導體了以後，會把成本往下降。可是當美國需要時間提煉稀土的時候，你的成本就是那麼高！

賴岳謙說，等到我們都出來了，把這些稀土都放出去了，成本一打下來，「你的稀土公司會倒一片，到時候我把你買下來，一切回到原點！」