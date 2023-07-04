據中新網報導，「青春同心，同夢共圓」湘台青年人才交流會今天（4日）在湖南長沙舉行，來自台灣台東大學、中原大學等高校師生與台灣青年創業團隊120餘人參加。在接下來4天裡，兩地青年人才將開展創業專案路演、就業創業政策分享、籃球友誼賽等，推動湘台青年交流互訪，找準兩地資源稟賦、優勢産業契合處共同追夢、築夢、圓夢。

「兩岸青年爲共創民族未來肩負重任，惟有團結友愛、攜手打拚；惟有懷抱夢想、腳踏實地。」湖南省政府台灣事務辦公室副主任郭俊彥表示，湖南著力擴大湘台青年人才交流，創新交流合作平台，就是讓兩岸青年增進彼此瞭解，增進互信認同，促進兩岸青年攜手並進、共同成長。

本次既有代表湘台兩地優勢産業青創團隊專案路演PK，也有兩地青年人才建立長期合作願望安排；既有參訪嶽麓書院探尋湖湘文化根脈，也有體驗亞洲最大、最具創造力的「七彩盒子」全媒體動能；既有充滿青春活力的籃球友誼賽，還有走入新時代城鄉融合發展與鄉村振興的文旅新發現。交流會讓臺灣青年親自體驗湖南歷史文化底蘊和多元創新的新時代面貌，促進兩地交流合作與融合發展。

青年是兩岸命運共同體中最具青春創造活力的重要組成部分，肩負著兩岸關係和平發展的未來。中國國民黨中常委鄭任宗表示，這次交流會是爲未來打下基礎的開端，兩岸青年應該互相學習、互相啓發，共同促進兩岸的繁榮發展。

「我第一次去昆明參展，帶的貨物艾草條第二天就全部賣完了，這既是大陸市場的廣闊，同時同胞們也非常照顧我們台商。」台青科(武漢)衆創孵化空間有限公司總經理林政輝分享了自己在大陸發展奮鬥的故事。他說，他分享自身在大陸發展的故事就是希望廣大台灣青年能摒棄網路不夠真實的言論，都能眼見爲憑，看一看兩岸繁榮發展的前景。

「兩岸青年人才交流活動在台灣很火熱，許多台灣青年都希望到大陸來參訪學習。」台灣中原大學企管碩士班學生謝易晉表示，他對兩岸青年的籃球交流活動充滿期待，也很想在交流活動上聽到湖南青年對於創業的新想法，如果有合適的機遇也十分樂意在湖南創業圓夢。

當日，中華創業育成協會還與長沙市青年企業家協會簽訂兩地人才交流合作協定。湘台青年人才交流會之專案路演上，湘台兩地青年創業者從人工智慧、數位經濟、資訊技術及生活應用、音樂文創等領域進行專案交流。