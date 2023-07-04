美國財長葉倫將於6日出訪中國大陸。大陸官媒《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」發表長篇評論指出，葉倫此行除了再次強調不支持「脫鉤」的態度等3個目的之外，也突顯出美國急於恢復與中國對話的迫切心理。

「長安街知事」指出，美國的破紀錄通膨增添民眾對經濟前景的憂慮，加上聯準會的激進升息政策仍未能有效控制通膨，反而觸發銀行危機爆發，進一步削弱了美國經濟的穩定性，因此在國內外的困境下，與中國的合作扮演起極為關鍵的角色。

評論中綜合美國媒體報導，歸結出葉倫這次4天訪中行程應有3個目的。第一是與中國官員舉行高層經濟會談，討論全球挑戰與共同關心的問題。可能討論的議題包括關稅、匯率、債務等中美共同利益領域，以及對中國在俄烏衝突中的立場提出質疑等等。

第二個目的是與在中國開展業務的美國企業人士會面。第三則是再次強調美國不支持與中國「脫鉤」的態度，同時還要為美國實際上在進行的「脫鉤」舉動做出辯護。

對於拜登政府以「保護美國國家安全為由」對中國實施的廣泛限制，儘管葉倫可能試圖讓中國相信美國並非「為了讓自己獲得競爭性經濟優勢」，但「長安街知事」批評，「『美國指控別人的事，一定是他自己做過的事』，這個定律從來沒錯過」。