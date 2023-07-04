日本6月初及7月分別在南海南安礁附近、台灣花蓮以東海域劃定5000平方海浬和180平方海浬的禁航區，明確禁止一切船隻進入該區域，但日本防衛省公布上月29、30日，中國海軍4艘軍艦穿過大隅海峽等地進入太平洋。前立委郭正亮指出，075型兩棲攻擊艦是最主要關注的陸艦，外界傳兩個075型艦就能打一個航母艦隊，在亞洲沒有能夠跟它對抗的作戰艦，大陸預計要建造8艘，美國也密切關注其發展。

日本6月初以地震勘測活動為由，在南安礁與萬安灘之間劃定5000平方海浬的禁航區。本月又將以海上實彈射擊演習為由，在台灣花蓮以東30海浬處劃設180平方海浬的禁航區，明確禁止包括中國船隻在內的一切船隻進入該區域。

但據日本防衛省消息，6月29、30日，中國海軍052D型導彈驅逐艦「包頭艦」與075型兩棲攻擊艦「廣西艦」，從鹿兒島附近的大隅海峽向東航行進入太平洋；6月29日，中國海軍054A型導彈護衛艦「安陽艦」與903A型綜合補給艦「巢湖艦」，通過奄美大島和橫當島之間的海域進入太平洋。

郭正亮今(4日)在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，主要關注的是075型兩棲攻擊艦「廣西艦」，075是一個小艦隊就有5艘軍艦，外界也傳，兩個075型兩棲攻擊艦艦隊就能打一個航母艦隊，因此美國是嚴重注意075的發展。他透露，中國大陸預計要做8艘075型兩棲攻擊艦，在亞洲沒有能夠跟它對抗的作戰艦。據悉，兩棲攻擊艦「廣西艦」是主打近戰、用於奪島作戰的最後一步登陸，廣西艦一次可運輸兩個營級部隊登島作戰。

對於廣西艦無視日方禁航令，郭正亮也坦言，中國大陸做出兩棲攻擊艦，總要讓船艦出來走走，那到處都會經過日本島嶼之間的公海，也沒有進入領海。