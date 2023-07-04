玻璃是重要的材料，但是也易碎，同時玻璃製造過程並不環保，每年為生產玻璃，至少排放了8600 萬噸二氧化碳。美國賓州大學提出一種新式玻璃的配方與生產方式，它的碳足跡可望減少一半，而且強度更高。團隊將這種環保又堅固的玻璃取名「獅子玻璃」(LionGlass )，剛剛提出了專利申請。

科技探索(Techxplore)報導，賓州大學材料工程的恩賴特教授(Dorothy Pate Enright)，以及首席研究員莫羅 (John Mauro) 表示：「現有的玻璃是矽酸鹽質的，以三種主要材料製成：石英砂、純鹼和石灰石。純鹼是碳酸鈉，石灰石是碳酸鈣，兩者在熔化時都會釋放二氧化碳 (CO 2 )，這是為何玻璃生產會出現溫室氣體的主因。」

「我們修改玻璃配方，用氧化鋁、鐵化合物來取代純鹼和石灰石，結果發現，玻璃的熔化溫度明顯降低，原本的鈉鈣玻璃需要1500度的熔爐，現在只需900度即可，耗能減低了30%。」

同時，鋁鐵質的「獅子玻璃」也比傳統玻璃更堅固，標準鈉鈣玻璃在 0.1 公斤的應力，就會出現裂紋，但是同樣厚度的獅子玻璃，應力增加到1公斤仍然堅持著，顯然抗裂性至少是標準鈉鈣玻璃的10 倍。

莫羅解釋說，抗裂性是玻璃測試中最重要的品質之一，因為這是材料最終失效的原因。玻璃表面會先產生微裂紋，然後成為整個系統的弱點。因此從一開始就不易形成微裂紋的玻璃就特別有價值。獅子玻璃的高強度，也意味著它的成品可以更輕變薄，將可看到相當多樣的玻璃產品。