太早射精讓男人覺得沒面子，但射不出來更讓人崩潰！嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍分享病例，一名30多歲的人夫自述有「遲射」的毛病，追溯原因發現，他18歲割包皮時，因為遇上新手護理師剃毛的動作不俐落，結果引發他的生理反應，甚至當場射精。未料護理師見狀直呼：「這樣就射了？你也太不爭氣了吧」，還開門討救兵，讓他從此留下陰影，20多年來都難以順利射精。

童嵩珍日前在YouTube頻道《嵩馥性健康》的影片中分享病例，一名男性患者自述，18歲去割包皮時，由新來的護理師協助剃除陰毛，可能是對方經驗不足，動作較緩慢，患者不斷受到刺激而勃起，毛還沒剃完就忍不住當場射精，未料護理師竟然脫口而出：「嗯？這樣就射了？你也太不爭氣了吧」，接著甚至打開門找資深護理師求救，「來喔！幫我處理一下這個問題」。

童嵩珍說，這樣的尷尬經驗在患者心中留下陰影，自認不該在當下射精，卻又控制不了生理反應，這股愧疚感影響到他未來的性生活，每次有想要射精的感覺時，都會同步產生愧歉，20多年來都有「遲射」問題，甚至影響到婚姻生活。

至於「遲射」究竟是什麼樣的問題？童嵩珍強調，要先分清楚自身的情況是不夠硬才射不出來，或是很硬卻射不出來，若是「先軟了才射不出來」，屬於勃起功能障礙，遲射是陰莖在性行為過程中一直保持硬挺，但又遲遲無法射精，「對於射精的點抓不到」，是目前醫學上最難處理的問題。

最後，童嵩珍表示，能收治這名患者是非常偶然的巧合，患者也不是每次都有辦法跨過心中的障礙，只能在「自己錯誤的痕跡裡面」不斷地自我訓練，告訴自己「這不是我的錯」，才有辦法解決問題。同時，童嵩珍也期許，有類似症狀的性創傷者能夠重新審視過往的經驗，「讓新的經驗迭代不好的舊經驗」，才能夠得到解套。