自古以來，男人與女人分別擔任狩獵者與採集者各司其職，這對大多數人而言。美國學界日前發布的最新研究卻顯示，在全球多處覓食文化之中，負責狩獵的多半是女人，而且女人擅長使用的狩獵武器與策略均遠勝於男人。研究結果已於6月底登上美國《公共科學圖書館期刊》（PLOS One）。

英國《每日郵報》報導，美國西雅圖太平洋大學（Seattle Pacific University）針對100年來全球63個具備覓食文化的人類社會加以分析，分布地點包括北美洲（19個）、拉丁美洲（6個）、非洲（12個）、亞洲（5個），還有大洋洲（6個）與澳洲（15個）。其中，亞洲研究對象分布於日本、馬來辦腦、尼泊爾與泰國。

研究人員發現，在這63個社會之中，至少79%是由女性狩獵，不論有無子女皆然。這些女性逾7成的狩獵行為顯然是刻意為之，而非從事其他活動時把握機會「順便」打獵。更有甚者，狩獵女性會瞄準各種體型的可食用大型獵物、但以大型動物居多，而且積極加入傳授打獵技巧的活動；她們擅長的狩獵武器與策略比男人還要多，有證據顯示，部分女性會藉助狗兒的能力打獵。

It's long been accepted that even in prehistoric times humans had clear gender roles. Men were hunters, women gatherers. But new research has poked holes in that theory. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/gDnzXJUY5L — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) July 3, 2023

研究作者指出，這項發現意味許多覓食社會裡的女性都是技巧純熟的獵人，在狩獵時扮演重要角色：「從全球採集而來的證據顯示，女性在大多數的文化之中都參與了賴以維生的狩獵活動。女性狩獵資料的普遍程度，與大眾以為女性專責採集、男性專責狩獵的觀念大相逕庭。」

研究顯示，「女獵人當家」的情況可能也存在於遠古社會。研究論文提及南美祕魯一處年代溯及9000年前的古墓，一具成年女性遺骸身旁擺了一組狩獵工具，包括「石彈發射器」。

研究人員分析菲律賓阿埃塔（Agta）社會資料顯示，阿埃塔族的男性打獵時倚重弓箭，女性善用的工具多樣，包括刀、網、矛、彎刀、十字弓。