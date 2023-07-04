神田真人指出：「我們正與包括美國盟友在內的其它國家交換意見和溝通，內容除了貨幣與金融市場外，還涉及其它各式議題。」

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki ）周二亦附和，日本與美國就匯率走勢保持密切聯繫，但不願意透露雙方討論的具體內容。

鈴木俊一上周五重申，政府不希望「日圓出現劇烈的單邊波動」的立場。日圓兌美元上周貶破145大關，鈴木俊一立刻出面表示，若日圓貶值過於劇烈，政府將採取適當措施。這令市場認定145日圓是官方防線，但也有人認為150日圓可能是新的容忍點。