神田真人指出：「我們正與包括美國盟友在內的其它國家交換意見和溝通，內容除了貨幣與金融市場外，還涉及其它各式議題。」
日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki ）周二亦附和，日本與美國就匯率走勢保持密切聯繫，但不願意透露雙方討論的具體內容。
鈴木俊一上周五重申，政府不希望「日圓出現劇烈的單邊波動」的立場。日圓兌美元上周貶破145大關，鈴木俊一立刻出面表示，若日圓貶值過於劇烈，政府將採取適當措施。這令市場認定145日圓是官方防線，但也有人認為150日圓可能是新的容忍點。
日本負責匯率的財務省財務官神田真人（Masato Kanda）4日表示，日本政府當局幾乎每天都與美國財長葉倫與其他國家相關部門，就匯率與廣泛金融市場問題進行密切溝通。神田真人此時釋出這番言論，被解讀為日本政府可能再度出手干預匯市。
神田真人指出：「我們正與包括美國盟友在內的其它國家交換意見和溝通，內容除了貨幣與金融市場外，還涉及其它各式議題。」
日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki ）周二亦附和，日本與美國就匯率走勢保持密切聯繫，但不願意透露雙方討論的具體內容。
鈴木俊一上周五重申，政府不希望「日圓出現劇烈的單邊波動」的立場。日圓兌美元上周貶破145大關，鈴木俊一立刻出面表示，若日圓貶值過於劇烈，政府將採取適當措施。這令市場認定145日圓是官方防線，但也有人認為150日圓可能是新的容忍點。
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