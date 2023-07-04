美國運輸安全管理局（TSA）資料顯示6月30日也就是展開國慶連假的前夕，全美機場旅客接受安檢逾288萬人次創新高，超過疫前2019年感恩節連假最後一天的前高紀錄。

美國國慶日在7月4日。雖然3日並非公眾假期，但因夾在周末和國慶假期中間，許多人安排休假一天讓自己連續放假。

近期包括風暴和熱浪等天氣不佳因素，讓航空公司被迫取消或延後多個航班。

根據航班追蹤網站FlightAware資料，全美在3日有逾3,000個進出美國的班被延後或取消，導致各個機場大亂。

其中，光是聯合航空3日就有逾300個航班被延誤，是情況最嚴重的航空公司。其上周逾5,000個航班被延後或取消，也是美國各家航空公司裡最高。

儘管如此，飛行旅遊需求有增無減，對投資人來說就是利多。像聯合航空股價3日仍小漲0.35％收55.06美元，今年來累計飆漲46％。

達美航空因飛行需求強勁帶動機票價格上漲，加上民眾更願意花錢升等艙位，而把第二季每股獲利預測，從原先的2美元到2.25美元區間，調高至2.25美元到2.5美元區間。

其股價3日上漲0.9％收47.96美元，今年來累漲46％。

各種利多讓資金不斷投入U.S.全球噴射機ETF，其3日上漲逾1％收21.65美元，今年來累漲26.76％，超過標準普爾500指數同期累漲的約16％。

由於夏季旅行旺季已經展開，美國多家航空公司也表示已汲取教訓來改善航空延誤或取消等問題，讓外界看好航空股的利多能持續發酵。