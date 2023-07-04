根據澳盛銀行（ANZ）與市調公司Roy Morgan最新調查顯示，澳洲上周消費者信心下滑0.8點，降至74.1，持續徘徊在30年低點，已連續18周低於80。受到澳洲央行大舉升息和生活成本攀升打擊，澳洲消費者信心節節下滑。