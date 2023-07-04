澳洲消費者信心徘徊在30年低點 22:532023/07/04 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據澳盛銀行（ANZ）與市調公司Roy Morgan最新調查顯示，澳洲上周消費者信心下滑0.8點，降至74.1，持續徘徊在30年低點，已連續18周低於80。受到澳洲央行大舉升息和生活成本攀升打擊，澳洲消費者信心節節下滑。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟前景不明 澳洲利率按兵不動 智慧型手表爆炸害10歲童要植皮 新北消保官追廠商 助攻遠距投保 保險局再鬆綁33家銀行保經代受惠 #消費者信心 #澳洲 #徘徊 #下滑 #澳盛銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》Keep CALM 渣打銀：H2穩中求進 15:082023/07/04 財經 大盛酒品董事總經理張德武 職涯多元創業一把罩 21:292023/07/04 生活 陸調查30歲以下年輕人 7成存款不足10萬人民幣 10:412023/07/04 兩岸 蘇澳直航與那國島今破冰踩線 游錫堃：希望帶起風潮 10:282023/07/04 生活 陸地方融資平台 傳獲銀行提供超長期貸款 12:262023/07/04 財經 《國際經濟》繼4月之後 澳洲央行再度按兵不動 13:082023/07/04 財經 郭樹清被免去中國人民銀行副行長職務 19:042023/07/04 兩岸 兩大雜誌肯定 滙豐銀行榮獲「台灣最佳國際銀行」殊榮 16:252023/07/04 財經 智慧型手表爆炸害10歲童手臂灼傷 業者發聲明回應了 19:262023/07/04 生活 《國際金融》英FCA關切存款利率太低 傳請四大行主管喝咖啡 10:382023/07/04 財經 《金融》分紅保單投保 保誠給3建議 16:592023/07/04 財經 短期區間震盪 渣打：美元指數回測100.8關卡 17:172023/07/04 財經 散布澳洲蛋也是「大陸進口」遭移送 法官因這關鍵裁定不罰 09:042023/07/04 社會 聯邦New New Bank祭好康888優惠 存戶輕鬆發發發 19:452023/07/04 財經 銀行要求申報取款用途 陸男連續提款一元惡整櫃員引爆熱議 22:192023/07/04 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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