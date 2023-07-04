軟銀孫正義：AI最終將運用至任何產業 22:532023/07/04 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軟體銀行集團執行長孫正義4日表示，人工智慧將會比人腦聰明，而且最終有可能運用到任何產業。孫正義在東京大學舉辦的AI座談會指出，人工通用智慧（AGI）將會有如「水晶球」，能夠對任何問題給出合適的答案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 iKala程世嘉：AI成為推動大數據和雲端發展的火車頭 侯友宜挺居住正義挨酸 綠黨團：侯必須提出說明 AI改變生活與人生 可採多重資產布局 #通用 #孫正義 #AI #運用 #軟銀 也許您會感興趣 推薦閱讀 國科會：AI基本法草案將包含7面向 21:022023/07/04 財經 遠傳攜手微軟導入Azure OpenAI應用 力助花蓮智慧轉型 17:262023/07/04 財經 發展AI軟實力 花蓮籌畫雲端服務示範基地 17:382023/07/04 生活 訓練長者肌力 龍山老福中心增AI運動區 15:302023/07/04 生活 官產合作推AI教育 用「PINBO」機器人讓學生邊玩邊學 13:292023/07/04 科技 聯合國人工智慧峰會6日登場 致力劃定AI運用框架 16:362023/07/04 國際 《金融》匯豐銀行 橫掃兩大雜誌「台灣最佳國際銀行」 16:392023/07/04 財經 綠側翼為何狂打房產議題？名嘴：「這力量」民進黨怕了 20:002023/07/04 政治 「神弓操演」21架共機來搗亂 國防部怒了 14:052023/07/04 政治 禾馨集團前營運長林思宏酒駕判3月 用這些條件換緩刑 09:182023/07/04 社會 《國際產業》擴大圍堵中國 傳拜登準備管制美國雲端運算服務 16:592023/07/04 財經 華爾街日報：華府擬限制陸企使用美國「雲端運算服務」 16:272023/07/04 國際 助攻遠距投保 保險局再鬆綁33家銀行保經代受惠 21:302023/07/04 財經 勞勃狄尼洛19歲孫子突離世！媽媽心碎：沒有你該如何生活 07:192023/07/04 娛樂 《電腦設備》攻車用版圖 和碩獲DEKRA ISO 26262功能安全流程認證證書 16:392023/07/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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