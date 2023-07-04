致力自然生態與藝術結合的陸府生活美學教育基金會，攜手長期推廣當代藝術的立方計劃空間共同主辦「《瑪德蓮時刻-記憶與情感的技術》國際聯展PART II」，由曾任2017威尼斯雙年展大會評審的鄭慧華策展，邀請5位國內外藝術家，探討人們的集體記憶與情感，是如何和日常物件以及其發出的聲響密不可分。

5位藝術家分別是-塔瑞克‧阿圖依（Tarek Atoui，黎巴嫩）、邱明進、饒加恩、李傑（香港）、海蒂‧芙依特（Heidi Voet，比利時）。展覽於台中市南屯區公益路「陸府植深館」舉辦，自7月4日起至10月29日，開放預約參觀。 貝殼狀外觀，香濃可口的瑪德蓮，如今是家喻戶曉的甜點，展覽以此為命題，回應到小說家普魯斯特的意識流名著《追憶似水年華》的開頭；主人翁吃下沾了紅茶的瑪德蓮蛋糕後，腦海深處潛藏的記憶與情感湧現，開啟長達七卷的名作，心理學界亦將此現象命名為「普魯斯特時刻」或「普魯斯特效應」。然而，策展人鄭慧華則將焦點拉回「瑪德蓮蛋糕」；由於18至19世紀之間金屬烘焙模具在歐洲的普及以及印刷食譜書籍的流行，瑪德蓮的長相和口味逐漸確立，使得日後世代的讀者建立起對於瑪德蓮的共同印象，即便在一世紀後的當今，讀者仍然能夠跨越時空，對於吃瑪德蓮的人--普魯斯特的故事產生共鳴。由此可見，瑪德蓮不僅創造個體私密的經驗，也同時形塑出人們對特定事物的集體認同。

本次透過再次強調瑪德蓮，將目光關注於召喚人們情感與記憶的「媒介（物）」，更藉由藝術家多種媒介和層次的對話，觀眾得以感知自己的情感和記憶，以及思考這是如何被建構，進而延伸思索自我的生活如何透過種種技術性的物質呈現、變形與轉化。本展為享譽國際的黎巴嫩藝術家塔瑞克‧阿圖依（Tarek Atoui）首次在台灣展出，其作品組裝與規格要求甚高，過去罕有機會能夠出現在台灣觀眾面前。本次特別邀展的《11拍聲搏》為2020年於沙迦雙年展之作，藝術家將水滴、陶器、抽水馬達、電源正負極、鑼和鈸等重構、自製成大型樂器，透過電腦的指揮敲打出獨特的11拍節奏。

此節奏是阿圖依從傳統阿拉伯塔拉伯音樂得到的靈感，他將節奏比擬為時間的刻度，而當觀眾靜心聆聽時，進而感受到11拍與日常習慣的時間尺度迥異，並體驗到藝術家以獨特的手法銜接傳統文化與當代聲響藝術。

台灣藝術家饒加恩，作品《A Topper》源自於奧地利藏家勞道爾（Radauer）所收藏的1910年日英博覽會之影像文件。此份珍稀的影像紀錄了日治時期排灣族人被當作文化商品，在殖民統治者的帶領下步入倫敦的旅程，而透過解構與建構影像，藝術家揭開隱藏在殖民主義下對於他者與異地的想像和記憶，以及殖民是如何通過文化行動顯現。

饒加恩更從跨國塗料品牌「得利」中，選出與帝國主義息息相關的色號，將四周漆上這些有歷史脈絡的顏色如「殖民紅」等，當影像與油漆的相互對照，更顯現出歷史的脈動依舊潛伏在當今生活。

曾代表香港參與2013威尼斯藝術雙年展的藝術家李傑，以《被吸氣蓋過》與陸府植深館共存，他搭建出一個區域展開現地創作，透過生活中搜集而來的影像與聲音拼貼交織，其作品宛如瑪德蓮般，勾引出觀眾既熟悉又陌生的感受，挑動觀眾無意識的感知。

來自比利時的藝術家海蒂‧芙依特（Heidi Voet），《無意識穿越 (無盡之屋) 》來自藝術家長期的計劃，她從網路購入家鄉比利時的觀光紀念品，以此為模組翻製後，再舉辦工作坊帶領參與者重新複製她的翻製物。藉由一次又一次的翻製，物件和圖像皆脫離原本面貌，長出新的意義，而參與者彷彿在梳理歷史的同時，也形塑一個可能的未來。

此工作坊曾在多地舉辦，本次特別邀請台中在地民眾合作，將共同完成的作品呈現予大眾。藝術家更為陸府的展場設計了結合傢俱與博物館性質的台座，更加彰顯紀念物經過時間挑選或存留、或消失的特性，並回應到人們的文化與記憶其實也如同紀念物般不斷地篩選、淘汰或變形。 這次特邀台南的留聲機收藏家暨蟲膠唱片複製師邱明進，展示獨步全球的蟲膠唱片翻製與刻錄技術。唱片的發明將聲音復刻、保留和傳遞，凝聚大眾情感。策展團隊以此為啟發，呼應「物」與其封存的聲響如何喚起記憶的主題。

蟲膠唱片是1950年代前台灣的主流錄音技術，以紫膠介殼蟲為媒材，如知名音樂家鄧雨賢的《雨夜花》原版唱片即採用此技術。不過，由於播放仰賴手搖留聲機的鋼針與唱盤摩擦，加上蟲膠唱片脆弱易損，現今鮮少有人能聽到其封存的聲音。

然而，邱明進通過自學研究掌握蟲膠唱片的技術，成為極少數具備此項技術的專家，吸引了來自美國和日本等地的愛好者前來學習交流。本次展出邱明進巧手複製的蟲膠唱片、歷史經典留聲機和唱片收藏，讓觀眾穿越時空間欣賞近百年前的音樂；同時也展示技術的傳承和演變如何影響記憶和情感，甚至創造出新的感受。

「《瑪德蓮時刻-記憶與情感的技術》國際聯展PART II 」採預約制，現場將提供可收納四場次手冊的封套供觀眾收集珍藏，如欲參觀，請至陸府生活美學教育基金會官網登記。