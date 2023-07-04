中國大陸國防部長李尚福今(4)日與俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）會面，會後雙方都表示，中俄海軍互動頻繁，應共同組織海上聯合演習、聯合巡航等演訓活動，讓兩軍關係「邁向新台階」，葉夫梅諾夫訪華期間也將參訪上海和青島的造船廠、海軍基地和訓練中心。前大使介文汲指出，中俄雙方的共同利益就在於夏威夷島以西的太平洋水面控制權，一旦到手戰略局勢將徹底改變，而中俄軍方會面就代表兩國將合作，共同對抗美國對第一、第二島鏈甚或俄羅斯本土的壓迫。

介文汲今在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，俄羅斯國內有傳出聲音，希望中國大陸能協助製造軍艦，因為中國造艦速度快、船塢能量大，葉夫梅諾夫此行訪華特地參訪造船廠，應該就是為了回應俄國內部的呼聲。

介文汲指出，中、俄海軍的合作的勢頭無法抵擋，因為兩國有共同的利益，就是在太平洋、夏威夷島以西的水面控制權，若能夠把控制權拿到手，就能夠改變整個西太平洋的戰略形勢。

介文汲續指，俄羅斯希望遏止美國的壓迫，因此會在太平洋上與中國海軍合作聯演、聯訓，過去多半是在海參崴附近的水域往北，但近期的中俄聯演聯訓是環繞日本，這對日本的震撼很強。

介文汲表示，在美國與韓國、日本、澳洲、菲律賓等國加強在太平洋聯演聯訓的情況下，俄羅斯的海軍司令到訪中國，就是非常明顯的訊號，代表中俄海軍也要加強聯演聯訓，針對的就是美國所主導，對太平洋岸，包括俄羅斯本土和中國在第一、第二島鏈的壓迫。他認為，這會是未來的大趨勢，兩個陣營之間的對抗會非常激烈。