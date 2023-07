許多人國小學習美語時,都曾從課本學到「How are you(你好嗎)?」的範例解答就是「I’m fine, thank you,and you(我很好,謝謝,你呢)?」。一位網友表示,他近日在路上就和一位外國人進行了範例對話,事後才發現自己完全照著課本內容回答,直呼「這樣算不算被黨國遺毒荼害?」並詢問如何回答比較好。對此,許多內行人指出,其實對方的問話只是一種打招呼,這時只要回答「Good(好)」就好。

原PO在PTT發文表示,自己最近在路上被外國人打招呼說「How are you?」,他一時緊張回了「I’m fine, thank you,and you?」,事後他想了一陣子,發現對話內容跟以前的課本內容根本一模一樣,讓原PO忍不住直呼,「這樣算不算被黨國遺毒荼害?鄉民被老外問How are you都怎麼回?有沒有八卦?」

對此,許多人紛紛回應,「照課本回真的超尷尬」、「講中文啊,這裡是台灣」、「這用法真的很像台灣問吃飽沒一樣」、「老外不是都問:你信教嗎?」;最多人則透露,「Good就好」、「真的回Good就好!」、「認真回:Good, how are you?其實就是Hi的意思,如果你多說人家還會很困擾的」、「他這樣問你就回Good就好了,事實上他根本不在乎你回什麼,就是打招呼類似Hi的用意而已」。

事實上,YouTuber「阿滴英文」過去曾分享,一般外國人詢問「How are you?」只是單純禮貌的問候、打招呼,並非想聽鉅細靡遺、仔細描述一天的回答,所以只要回應正面的「Good」、「Great(棒)」或反面的「How are you?」、「How’s it going(最近好嗎?)」即可。