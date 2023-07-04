許多人國小學習美語時，都曾從課本學到「How are you（你好嗎）？」的範例解答就是「I’m fine, thank you,and you（我很好，謝謝，你呢）？」。一位網友表示，他近日在路上就和一位外國人進行了範例對話，事後才發現自己完全照著課本內容回答，直呼「這樣算不算被黨國遺毒荼害？」並詢問如何回答比較好。對此，許多內行人指出，其實對方的問話只是一種打招呼，這時只要回答「Good（好）」就好。

原PO在PTT發文表示，自己最近在路上被外國人打招呼說「How are you？」，他一時緊張回了「I’m fine, thank you,and you？」，事後他想了一陣子，發現對話內容跟以前的課本內容根本一模一樣，讓原PO忍不住直呼，「這樣算不算被黨國遺毒荼害？鄉民被老外問How are you都怎麼回？有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「照課本回真的超尷尬」、「講中文啊，這裡是台灣」、「這用法真的很像台灣問吃飽沒一樣」、「老外不是都問：你信教嗎？」；最多人則透露，「Good就好」、「真的回Good就好！」、「認真回：Good, how are you？其實就是Hi的意思，如果你多說人家還會很困擾的」、「他這樣問你就回Good就好了，事實上他根本不在乎你回什麼，就是打招呼類似Hi的用意而已」。

事實上，YouTuber「阿滴英文」過去曾分享，一般外國人詢問「How are you？」只是單純禮貌的問候、打招呼，並非想聽鉅細靡遺、仔細描述一天的回答，所以只要回應正面的「Good」、「Great（棒）」或反面的「How are you？」、「How’s it going（最近好嗎？）」即可。