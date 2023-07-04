男星炎亞綸遭前任指控交往期間違反意願性交並拍攝私密影片，炎亞綸透過長文承認兩人曾有交往，願意彌補對方，隔天直衝對方記者會現場公開道歉，並否認影片是偷拍，目前已進入司法調查中，3日炎亞綸到台北市婦幼隊接受約談，有網友匿名發文，透露炎亞綸拯救了被霸凌的他，引起熱議。

一名網友在Dcard匿名發文，以「高中時被同學霸凌，炎亞綸幫了我」為題，該網友表示自己是同性戀，無意間被同學知道後導致同學集體霸凌他，當時無助的他私訊炎亞綸，炎亞綸暖心回應，鼓勵對方勇敢面對自己的性向，「相信我，誠實面對自己，所有的問題都會迎刃而解。」讓網友認為炎亞綸是個好人，貼文曝光後引起網友討論，有些人認為做的好事跟壞事不能相抵，也有人大讚炎亞綸溫暖。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。