出國旅遊可要小心了，就算皮夾還在也要記得翻開來看看錢是不是還在。馬來西亞一名男子在搭乘飛機時將他的背包放在座位上方行李箱裡上，然後在飛機起飛後就開始睡覺。下飛機後他順手摸了一下確定皮夾都還在，但卻沒有打開來檢查，當他回到酒店後，才驚覺他遺失了數萬元的現金。

據新加坡媒體《8視界新聞》7日報導，這名男子在臉書發文表示，他在旅行時將現金分別放在2個錢包中，然後將這2個錢包一同放進背包裡。他透露，由於只有在飛機起飛時背包離開他的視線，所以他相信這些錢包一定是在飛機上被偷走的。小偷只拿走大額現金，其他一些小額鈔票則沒有動。

男子表示，由於他搭乘的是一班早晨的航班，所以他一上飛機就迷迷糊糊地入睡了。當他下飛機後，他照常伸手進背包摸索，然而當時他的護照和錢包都還在，因此他並沒有發現任何異常。一名男子曾一度懷疑自己可能忘了將現金帶出家門，但在請家人幫忙檢查後，確認他並沒有遺漏現金在家中。

然而，當他到達酒店後，他準備拿出錢包去購物時才驚覺大額現金已經消失了，只剩下一些零錢。男子寫道：「錢包裡面只剩下零散的小紙鈔，大數額鈔票包括港幣、台幣、泰銖、馬幣、新幣全都不見了！」

他進一步說道：「小偷很精明，只拿走了現金，所以在下飛機之前整理背包時我並未立刻察覺到異常。」並且敦促大家在乘坐飛機時要抱著背包睡覺或者將背包上鎖，這樣才能確保最大的安全性。