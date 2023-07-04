韓國統計局4日公布，6月CPI年增率從5月的3.3％驟降到2.7％，也低於《路透》訪調經濟師得出的預估中值2.85％。

這是繼2021年9月的2.4％之後，韓國通膨率首見在3％之下，但仍高出韓國央行所設的2％目標。韓國整體CPI年增率去年12月為5％，今年1月微幅升至5.2％，2月降到4.8％，3月跌至4.2％，4月續降到3.7％，5月來到3.3％。

韓國6月通膨率不僅連五個月放緩，也寫下2021年9月以來最小年增幅。與前月相比，6月CPI持平零成長，低於受調經濟師預估的月增0.2％，5月數據為月增0.3％。

至於排除易波動食品與能源價格不計的核心CPI，從5月的年增3.9％放緩至3.5％，年增速創去年5月來最慢。6月核心通膨率月漲0.1％，5月數據月升0.3％。

韓國6月石油產品價格月跌4％，農產品跌0.9％，但公用事業價格月漲2.2％。

6月服務業價格年增3.3％，不及5月的年增3.7％，為14個月來最小增幅。

韓國統計局官員指出：「鑑於基數效應（base effect），物價可望一路穩定到7月。」但該官員也提到，國際原物料價格上漲及匯率走升，加上國內經濟的因素，今年下半通膨跌幅可能放緩。

基於經濟擴張動能漸失，韓國央（銀）行自2月來便暫停升息，外界認為韓銀貨幣政策將逐漸向寬鬆路線靠攏。

韓國通膨率跌破3％，韓銀7月13日例會料有充分理由繼續按兵不動。但韓銀也預期，韓國通膨率年底前將回升到3％。