針對明年的選舉，法務部修訂《鼓勵檢舉妨害選舉案件要點》，以重賞鼓勵勇夫，針對境外勢力介入選舉的獎金提高到2千萬元。國民黨立委賴士葆指出，如此天價的檢舉獎金最高紀錄，恫嚇的意味明顯，警告台商等特定人士不要以身試法。但相較大肆撒幣補助，境內勢力介入選舉，企圖改變國人投票行為，比境外勢力嚴重千萬倍卻沒有罰則，公平嗎？法務部打外打不內？

賴士葆在臉書發文指出，邢泰釗說是要嚇阻從事妨害選舉的人，讓國人能以自由意志行使投票權，以上的論述沒有問題。然而他要請問邢泰釗，政府不停的綁樁、撒錢，甚至全面補助，OK嗎？例如，政府最近宣布2百多億發給就讀私大生每年每人發3.5萬以上，高中職生免學費，不排富全面發，在選前企圖改變國人自由意志行使投票權，這無異於賄選。

另外，選舉期間，政府的基金甚至公股行庫都銜命提供資源給執政黨提名的候選人，製造斷點規避立法院的監督，讓在野黨與執政黨的提名人處在資源不對等的戰爭，政府訂定遊戲規則，只許州官放火不許百姓點燈，執法的公平準則在哪裡？

賴士葆說，過去修定所謂的《反滲透法》特別針對境外勢力介入選舉，撲天蓋地的抓賄選，結果去年九合一選舉有3例，其中2例都為里長候選人接受陸方資助的快篩試劑發送給選民，大張旗鼓用大砲伺候境外勢力，抓到的是不成比例的小鳥。拿到百元快篩試劑VS一個家庭拿到14萬元以上的學費補助，哪個會改變投票意志？

賴士葆強調，蔡政府不停地綁樁撒錢，冠冕堂皇用納稅人的血汗錢來輔選，鞏固自己的政權，境內勢力公然介入選舉，比起境外的勢力殺傷力厲害千萬倍，卻沒有罰則，還變成德政，公平嗎？