昔七朵花成員周靂岑（仔仔）離世，享年35歲。家屬今（4）日在第一殯儀館低調舉行告別式，七朵花成員也送上花籃，與昔日戰友道別。對此，成員之一的賴薇如今(4)晚也不捨發文，寫下：「從沒想到妳會最早離開我們！再捨不得也是得接受這個事實！」讓粉絲看了相當難過。

仔仔未成年時就進入經紀公司喬傑立，以女團「七朵花」成員之一的身分出道，後因違反禁愛令退出演藝圈，不過幾位成員間的感情依舊不減，在賴薇如過往曬出的聚會照中，依然可以見到她面對鏡頭，開心比「七」的身影。

而今傳出仔仔離世的消息後，賴薇如在晚上也不捨發文，寫下：「心情複雜的一天，是仔的告別日，也是小僑典典寶寶的抓周日！」透露在七朵花的成員們中，仔仔是最善解人意，不爭不搶，害羞靦腆的小女孩，即使當了媽媽也是如此，「從沒想到妳會最早離開我們！再捨不得也是得接受這個事實！」並附上歌曲《My dear friend》的歌詞，緬懷故友。

事實上，賴薇如在去年年初的貼文中，已不見仔仔的身影。當時她在文中透露幾人約好一同去露營，並感嘆：「歡迎小潔從上海回來，但這次少了仔仔！（真的很難湊齊六位）。」此外，文中也指出：「隨著年歲增長，也更注重心靈與健康！！（畢竟今年我們有四位，居然不約而同的開刀）深刻的體驗到，真的沒有什麼比健康更重要的事了！」