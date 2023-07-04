3日出爐的ISM6月製造業PMI，自5月的46.9續跌到46.0，是自2020年5月、也就是美國遭受第一波新冠疫情襲擊以來的最低點，遜於《路透》訪調經濟師預測的47。

這係該指數連續第8個月在50榮枯分界線之下，為經濟大衰退以來最長連續萎縮紀錄。

ISM調查顯示，運輸設備是美國六大製造產業中，唯一在6月呈現擴張。即便如此，運輸設備製造商仍不看好第二季前景，預期訂單不增反減，庫存水位也會升高。

分項指標來看，6月新訂單指數雖自5月的42.6升至45.6，但連續10個月低於50榮枯線處於萎縮，主要是企業和消費者對支出日益謹慎。

而原物料價格連2個月走跌之故，價格指數自5月的44.2降至41.8。生產指數由5月的51.1跌到46.7，倒退回萎縮領域。

凱投宏觀（Capital Economics）美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）表示，ISM的調查為核心貨品價格近期內將再度下跌，提供進一步佐證，讓人更有理由質疑美國衰退在即的說法。

就業指數也陷入萎縮，自5月的51.4滑落到48.1。根據ISM調查，因應製造業活動持續低迷，業者只好訴諸裁員，ISM製造業調查委員會主席菲歐雷（Timothy R. Fiore）指削減人力動作比前幾個月更積極。

美國勞工部預定7日公布6月非農就業報告，根據《路透》調查預測，上月就業人口料新增22.5萬，5月增幅為33.9萬。

除了聯準會去年3月至今升息500個基點加重借貸成本，消費者支出由貨品轉向服務也衝擊著製造業。此外製造業者預期需求疲軟，謹慎管理庫存。