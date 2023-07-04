Rivian 3日公布，第二季電動車產量年增218％至13,992輛。上季交車量較去年同期成長183％至12,640輛。兩項數據皆優於市場預期。Rivian重申今年全年電動車產量5萬輛的目標不變，這是去年產量2.5萬輛的兩倍。
投資機構Needham分析師皮爾斯（Chris Pierce）表示：「所有汽車製造商2021年與2022年都遭遇到供應鏈問題，從第二季數據來看，Rivian如今已扭轉劣勢且可能達成全年產量目標。」
美國電動車新創公司Rivian今年第二季交車量超越市場預期，原因在於該公司克服供應鏈挑戰逐步提升產能，且市場需求趨於穩定。此消息激勵Rivian 3日股價大漲17.41％，每股收報19.56美元。
Rivian 3日公布，第二季電動車產量年增218％至13,992輛。上季交車量較去年同期成長183％至12,640輛。兩項數據皆優於市場預期。Rivian重申今年全年電動車產量5萬輛的目標不變，這是去年產量2.5萬輛的兩倍。
投資機構Needham分析師皮爾斯（Chris Pierce）表示：「所有汽車製造商2021年與2022年都遭遇到供應鏈問題，從第二季數據來看，Rivian如今已扭轉劣勢且可能達成全年產量目標。」
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