法新社報導，現年55歲的薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）於2004至2013年在俄羅斯南方瀕臨黑海的喬治亞擔任總統，他在2021年從流亡地烏克蘭返回喬治亞時遭到拘留。

本週稍早薩卡希維利出現在電視上，睽違數月首度曝光在大眾面前，卻顯得枯瘦虛弱。他被捕後體重已掉了一半以上。

烏克蘭外交部透過聲明宣布，已召見喬治亞大使，並向對方說明喬治亞當局對待薩卡希維利的方式「令人絕對無法接受」。聲明還說：「喬治亞當局必須停止虐待烏克蘭公民。」

薩卡希維利昨天透過視訊出席聽審的畫面曝光後，引發烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求喬治亞當局「救救」這位前領導人。

不過，喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的黨魁科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）今天對媒體記者表示，烏克蘭的行動是「侮辱人」。

然而他也說：「我們希望繼續與烏克蘭當朋友，即使是單方面維持友誼，因為畢竟這個國家正在打仗。」

澤倫斯基在2019年給予薩卡希維利烏克蘭國籍，他已表示希望薩卡希維利被轉送到烏克蘭或西方的醫院接受治療。

親西方的改革者薩卡希維利自從返回喬治亞後，便因被控濫權而遭關押至今。人權團體譴責他受到的指控是出於政治動機。

喬治亞當局則堅稱薩卡希維利正受到適當的醫療照顧。他被拘留在一所民間醫院。

薩卡希維利創立的喬治亞目前主要在野黨聯合國家運動黨（United National Movement）宣布，今晚將舉行示威集會要求將他釋放。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120704