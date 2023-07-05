新北市一名中年公公和兒子、媳婦同住，在前年疫情時公公與媳婦長期待在家中，沒想到有天年輕公公在陽台抽菸時，遇上媳婦曬衣服，兩人竟就這樣忘情相擁喇舌，猶如A片劇情的發展，還剛好被下班回家的兒子撞見，因此怒告父親侵害他的配偶權，更和妻子離婚，事後更得知離婚後妻子會帶兩個小孩與公公一起出遊，甚至還叫公公「寶貝」。

人夫聲稱目睹妻子與爸爸在陽台擁抱接吻，最後證據顯示人妻與公公離婚前就有不正常關係。（示意圖／翻攝自pexels）

據判決書描述，新北市一名人夫怒告爸爸破壞他的婚姻，更認為妻子勾引爸爸，嘴對嘴的行為不只兩次了，爆發這樣公公與媳婦亂倫的狀況，原因為疫情期間，公公與媳婦長期都待在家中沒有出門，沒想到有天人夫回家後就發現，妻子與公公忘情在陽台喇舌，雖然兩人辯解只是擁抱沒有親吻，但人夫不信並向法院公開三人錄音，怒罵兩人「嘴對嘴幹嘛，蛤？你幾次了？幾次了你跟我講啦，幾次了？」，公公表示「兩次。」人夫不信「最好是兩次啦，每次回來都發現你們鬼鬼崇祟的，當我白痴喔，我是不想抓你而已啦」。最後找來岳父談判並在三個月後離婚，更控告自己的爸爸他的侵害配偶權。

公公在法院辯稱，當天在陽台是因為自己酒醉向在曬衣服的媳婦訴苦，媳婦對他擁抱打氣，他踉蹌跌倒才會碰觸對方臉頰。而人妻則表示，「丈夫下班看到我跟公公距離很近，硬要說我跟公公擁抱或是親吻，但我們真的沒有這樣，丈夫不聽我解釋。」

但人夫則認為兩人就是有染，甚至離婚後還有人看到前妻多次帶小孩和前公公出遊，甚至還稱互前公公是寶貝並親吻，雖然法官認為離婚後的事情跟侵害配偶權的求償案無關，但依據相關事證仍認定人妻在離婚前就亂倫和公公擁抱接吻，因此新北地院判處公公必須賠償兒子15萬元，全案仍可上訴。

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