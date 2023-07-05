銀行可以辦理存錢、領錢、貸款等相關業務，不過難免也會發生糾紛。中國大陸浙江省寧波市有一家銀行，男子3日前往打算領2.5萬人民幣（約10.8萬新台幣），但因不滿行員詢問他領錢用途，一氣之下竟要求分批取款，一次只領1元人民幣（約4元新台幣），舉動讓人超傻眼。

據《星視頻》報導，當天男子至銀行領錢，表示要領2.5萬人民幣，按照銀行要求，行員例行性詢問領錢用途，沒想到他立刻感到不耐煩，改為要分批取款、每次只領1元人民幣，並說隔天會再來，還要求開除該名行員，結果把對方給逼哭後覺得不好意思，才改口一次把2.5萬領走。

事實上，由於大陸當前詐騙事件頻傳，銀行作為金融機構，必須採取相應措施，來確保客戶資金不受到損失，詢問資金用途是對客戶的關愛與保護，而不是干擾和侵犯。

此事引發網友正反議論，有網友認為銀行詢問領錢用途，是避免客戶被詐騙，為合理作法；不過也有人表示，在存款時行員總是笑臉迎人，而在領錢時卻態度冷淡，不耐煩地詢問用途，讓人感到不滿和困惑。

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