大陸廣州市一名網友日前發視頻稱，一名年輕女子因上菜時被服務員稱呼阿姨，竟氣得拒絕買單，還要求賠償人民幣1000元（約新台幣4308元）。對此，燒烤店老闆2日表示，廣東這邊的女性不喜歡被叫阿姨，有文化差異，服務員不懂，惹顧客不高興了，所幸警察來了後和平解決，最後給客人打了8折。

綜合陸媒報導，有網友表示，廣東只有靚女，沒有阿姨也沒有大姐。廣東當地人則透露，對廣東人來說「阿姨」有2層意思，分別是年齡比自己大很多的女性或地位低下的女人，除了是保姆的代名詞，也是對外來打工婦女的通稱，所以廣州人一般對女性的尊稱多為小姐、師奶、靚仔靚女等。

事實上，女子因為被稱呼「阿姨」而動怒並不罕見。今年3月，浙江杭州41歲的邢女士被收銀員稱呼「阿姨」，覺得心裡不舒服，就和對方理論起來，隨後雙方發生了爭吵進而打了起來，還報了警。

邢女士表示，當聽到這句話以後，她對店員說「我比你沒有大多少，你不要叫我阿姨。」但店員卻說「我這麽叫怎麽了，我就叫阿姨怎麽了」，加上自己對於年齡比較敏感，且店員的年齡才29歲，比自己沒有小多少，叫阿姨不合適。

當地派出所指出，當時是邢女士的手機碰到了店員，店員也比較激動，雙方打了起來。隨後，警察將雙方帶回派出所進行調解，雙方最後在派出所的調解之下達成了一致。

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