全球房價飆升，越來越多人選擇分租公寓降低房租成本，但你願意與陌生人共用一張床省錢嗎？澳洲一名19歲印度女子與一名上夜班的卡車司機共用一張床，以分攤550美元（約新台幣17118元）的房租，似乎讓人難以置信，但澳洲曾有一項針對7千名國際學生的調查顯示，約有3%的人願意共享一張床。

Business insider報導，化名為「Priyanka」的印度女子晚上能正常睡在床上，白天床會輪到上夜班的卡車司機使用，如果卡車司機休假，她就不能使用那張床，必須在房子的其他地方打地鋪。

會選擇如此極端的作法不外乎是考量經濟因素，Priyanka表示，「我的家人為了將我送到澳洲已經犧牲很多，但我還是很難負擔食物、房租和交通的費用，事實上，我沒有告訴家人我在澳洲生活狀況。」

澳洲統計局發布報告指出，2022至2023年間，澳洲生活成本指數成長7.3%，移民和國際學生較容易遇到通膨帶來的財務困難，為了更好的生活而移居國外，卻沒有注意到高昂的生活成本和住房危機。

雪梨科技大學2021年針對住在雪梨及墨爾本的7000名國際學生進行調查，接受調查的學生中有3%的人可以接受共用一張床節省房租，4成的人則考慮透過不吃飯來降低生活成本。

報導提到，由於通膨導致居住成本大幅增加，住房持有率下滑，千禧一代現在被認為是「室友一代」不僅彼此之間會合租房子，還有年輕人會找老年人一起租房，節省房租還能彼此照應。