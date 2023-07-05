端午連假週，資本市場上最熱的莫過於散熱族群。散熱廠廣運更連拉3根漲停，漲幅居台股之冠；再放長線來看，散熱模組廠奇鋐，今年以來股價也翻倍，突破兩百元大關，其餘健策、雙鴻、建準等散熱指標廠，股價也都於今年創新高。

過去，散熱風扇應用於個人電腦、筆電產業，隨著產業長線衰退，加上產品少變革、進入障礙低，毛利率也低得嚇人。例如有指標大廠，曾經單季毛利率下探到1.92％，比「毛三到四」還低。

如今，這個族群在資本市場大翻身，因為它是在這個一切更講求速度、晶片運算更複雜的年代，最不可或缺的輔助者。

不管是AI、電動車、元宇宙、物聯網等新科技，背後共通點都是：需要在裝置或雲端資料中心高速運算，並大量傳輸資料。而這，將會伴隨著高熱產生，例如一般資料中心，溫度必須維持在10幾、20幾度，但若沒散熱，溫度可能飆升至40度以上。

其中，因空間大、需要用到最多風扇的資料中心與伺服器，便成為散熱族群的主戰場。

當前資本市場火熱追捧散熱族群，主要原因之一，便是因為伺服器兩巨頭英特爾（Intel）、超微（AMD），今年都推出新平台，散熱規格跟著升級，還加上AI伺服器的需求。

根據MarketsandMarkets市場研究報告，全球散熱方案的產值預計到2028年將達193億美元，年均複合成長率為近10％。

但有意思的是，散熱當前最重要應用——伺服器市場，今年全球出貨量估計將下滑3％，為何散熱產業卻仍可以逆勢成長？關鍵在技術升級。

現有最常見散熱模組為「氣冷」方式，也稱「空冷」，是用熱導管或均熱板，搭配風扇，將熱傳導出去。而當前最新的升級技術稱為3D VC，可視為前者升級版。

另一種流派則是水冷板，來自「水冷」散熱技術，或稱「液冷」，是利用水循環，散熱效果比氣冷好，但成本相對高。

「受惠規格升級趨勢，產品單價大幅上升，」元富投顧總經理鄭文賢指出，過去氣冷、熱導管散熱模組單價約10至30美元，3D VC單價較熱導管模組貴2至3倍，水冷板更較3D VC又貴上數十倍。

凱基投顧董事長朱晏民表示，目前散熱以氣冷為主流，雖市場上也有人採用水冷，但數量相對少。

而在目前最主流的氣冷路線中，佼佼者是奇鋐。

目前，新一代伺服器平台所產生的熱，已經逼近氣冷散熱的極限，部分設計改採3D VC因應；各家AI伺服器仰賴的輝達（Nvidia），也朝該方向走。

奇鋐董事長沈慶行曾對外透露，在伺服器散熱市場中，該公司競爭對手不多，僅台達電、台灣散熱大廠Cooler Master及美國Aavid。市場傳言，奇鋐已進入輝達3D VC的供應認證階段，有機會與Cooler Master並列唯二供應商。

若再從氣冷族群往下細看，風扇，是該技術的主角之一。專注生產散熱風扇的建準，因AI伺服器、新平台相關產品毛利率較好，帶動獲利表現，今年首季毛利率較去年同期躍進約8個百分點，突破26％。

但目前該族群的毛利率王是健策，以32.9％勝出。該公司是超微均熱片的唯一供應商，也打進輝達供應鏈，兩者合計占健策年營收約兩成，且該公司也已布局水冷式散熱模組，觸角較多元。

而雖然氣冷是現在進行式，但水冷將是未來。

因為對伺服器新平台、AI伺服器來說，熱導管、均熱板已接近極限，雖有3D VC做為過渡方案，但導入水冷勢在必行。因此，哪家業者能掌握此技術，就是把握下波成長爆發期的關鍵。

目前台廠布局較積極者，是雙鴻跟廣運。

雙鴻董事長林育申在股東會上指出，美系大客戶拿下輝達伺服器新品，其水冷散熱幾乎皆由雙鴻供應，預期今年應用於伺服器的散熱產品對整體營收占比將升至30％。

廣運旗下熱傳事業群的水冷散熱，則是亞洲首家獲英特爾認證的供應商，並進一步發展冷卻技術，解熱能力達千瓦等級，代表可以因應英特爾、超微CPU或輝達GPU未來的高熱運算。

轉換到投資上，個股漲多不追高是原則，但因AI長期結構性趨勢明確，市場正全面重新評估相關類股價值。目前，整體電子股本益比約16倍，當個股本益比回落到該水準以下，為可布局時機；但若擔心追高、或遲遲等不到股價回落，則可透過定期定額布局。

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