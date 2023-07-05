根據新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority，URA）公布的預估數據，第二季私人住宅價格與3個月前相比下跌0.4％，是三年來首度下滑，也凸顯在史上最嚴格房市調控影響下，曾是大陸人買房熱門地的新加坡，房市正在明顯降溫。

美國財經媒體報導，新加坡第一季房價上漲3.3％，星國政府為控制公寓價格，4月宣布把外國人買房的印花稅，從原本的30％大幅調升至60％，遠比溫哥華的29%，倫敦、墨爾本、雪梨的約 14%，紐約的4.3%還要高。

另外針對購買第2間住宅的新加坡公民，印花稅從17％調升至20％，第三間購房者的稅率從30%升至35%，而且永久居民也面臨更高稅率。

根據房地產機構 OrangeTee&Tie數據，新加坡第2季海外買家的房地產購買量，與第一季相比大幅下滑28%，顯示政府加稅效果明顯。

新加坡城市土地研究所表示，2020年～2023年期間，大陸等國的海外買家陸續大舉湧入房市，這些買家的共同特點是現金流充足。

但摩根士丹利分析師表示，新加坡近期房價趨緩，是受到4月的打房措施影響，預估今年新加坡房價還會漲，全年成長率約為5%。