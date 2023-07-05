2023台灣人夏令會，民進黨立委趙天麟受邀參與美西、美東及美南巡迴講座，他1日以「和平保台的軍事與經濟戰略解析」為題發表演講，會上提出「拒止共軍四不戰略」，意即台灣自我防衛能力要足以讓共軍「出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣」。對此，前空軍副司令張延廷4日就表示，「我認為對拒止共軍的四不戰略是吹牛的，這根本變成吹牛大賽，共機都到我們24海里鄰接區了，都沒辦法抵近攔截，為什麼不把他趕走？」引發討論。

張延廷4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我認為對拒止共軍的四不戰略是吹牛的，這根本變成吹牛大賽，什麼出不了港、渡不了海、上不了岸，佔領不了台灣，變成這個吹牛狀況，共機都到我們24海里鄰接區了，都沒辦法抵近攔截，趕都沒辦法趕走，都已經到我們訓練空域了，什麼出不了港、渡不了海，就在我們旁邊，為什麼不把他趕走？」

張延廷更直言，「我們為什麼從來不派4架F-16到金門、馬祖去？中國大陸在台灣沒有任何島嶼，我們在中國大陸還有金門、馬祖、烏坵、東引，為什麼我們不過去？無人機到我們金門上空，打都不敢打、動都不敢動，什麼出不了港，無人機都跑來我們崗哨上面繞來繞去了」。

張延廷更說，「我們要務實，我們太輕敵了，依賴心非常重，太依賴外面了，國家的事情要靠自己，外面不幫你、不出兵怎麼辦？自己要有責任感」，張延廷最後更指出，「我們的僥倖心也很重，不願意面對問題，兵役問題、退場問題有沒有去解決？要逐項解決才是根本之道，我們要一步步做，不要先講大話，各方面都要加強，不是靠吹牛比賽，吹牛保障不了國家的安全」。