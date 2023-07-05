航太零組件大廠駐龍毛利率約45%，硬是比同業雷虎、漢翔高一截。財信傳媒董事長謝金河表示，他看過眾多上市公司老闆中，最瀟灑的就是駐龍董座王昆生，他不僅終身未婚，不請司機，甚至連公司門口都沒有專責警衛，在航太軍工股中，毛利率卻打敗漢翔、雷虎，背後重要關鍵是駐龍生產小零件。

謝金河透過臉書分享，看過眾多的上市公司老闆，但最瀟灑，最快意人生的非駐龍董事長王昆生莫屬。王昆生年紀只比老謝大一點，終身未婚，一個人過生活，最特別的是，他不請司機，自己開車，更傳奇的是，駐龍公司門口沒有專責的警衞，他自己開車來，到門口，按上遙控器，門就自己開了。

在參訪6家航太相關公司後，謝金河說，單獨列出毛利率，時碩22.71%，千附精密31.91%，雷虎10.89%，漢翔9.63%，晟田15.61%，而駐龍的毛利率高達44.9%。他便問晟田董事長謝永昌：「你們兩家公司都生產航太零組件，毛利率怎麼會相差那麼多？」謝董給的答案是，「晟田生產大件的，駐龍生產小零件。」

謝金河提到，王昆生帶著他參觀駐龍生產線，並說單是交給波音的零組件超過3000項，他才終於明白駐龍保留高毛利率的產品，毛利率較低的給別人做。駐龍的毛利率在45%左右，在航太零組件廠中相當出類拔萃。

王昆生說自己一生跑業務，酒量驚人，後來肝出了問題，現在滴酒不沾，而且，他開始享受生活，每一次出國旅行都是頂級的旅程，動輒百萬起跳。

謝金河指出，駐龍的經營採取師徒制，公司賺來的錢，慷慨分享給員工，王昆生說，如果有一天他不在了，駐龍仍然可以經營很好，而且他每年領到的股息，花都花不完。王昆生強調，他念茲在茲的是把公司經營好，不要讓股東吃虧。