近日國民黨總統參選人侯友宜接連喊出「九二共識」、「恢復4個月役期」、「撤掉NCC」、「核二、核三延役」、「設立新特偵組」，直球對決民進黨總統參選人賴清德。對此，中天《盧秀芳辣晚報》4日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於侯友宜喊出的5大主張，有民眾強調「特偵組最吸引我，民進黨執政這八年來，有很多潘朵拉的盒子，有很多秘密，恢復特偵組就是可以去查這些東西」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》4日由「辮子妹」進行街訪，對於對於侯友宜喊出的5大主張，有民眾認為「全都支持，我喜歡侯友宜」、「當兵恢復四個月很吸引我」、「我不想當兵」、「四個月和一年的成果應該都差不多」、「就是重啟核能，因為台灣缺電」、「廢除NCC，就是根本不夠公正」、「九二共識最吸引我，至少年輕不用去打仗」、「九二共識最吸引人，我希望兩岸是和平的」、「核能啊，核二核三延役，不能老是用愛發電」。

甚至更有民眾大讚「建立新的特偵組」，「特偵組最吸引我，民進黨執政這八年來，有很多潘朵拉的盒子，有很多秘密，恢復特偵組就是可以去查這些東西」。