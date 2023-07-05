日本沖繩縣知事玉城丹尼赴北京、福建訪問，引發多方關注。武漢大學國際問題研究院教授林泉忠受訪表示，「中國將打琉球牌，以反制美日介入台海問題」的戰略思維，似乎呼之欲出。前立委郭正亮4日在《頭條開講》節目表示，根據《波茨坦公告》，日本領土範圍並沒有琉球，琉球的主權本來就未定，視同為日本的是違反國際法。包括大陸外長秦剛曾訪德國波茨坦遺址等動作，就是長期布局，決定要開始做法律攻勢反制了。

「這跟你的級別沒關係啦，跟你是不是誠心交往有關係！」郭正亮表示，習近平去參觀中國國家版本館，就提到福州36姓移民到琉球，從明朝就開始了。玉城丹尼就回應了習近平，他說他非常高興，這話回傳到習近平的耳朵裡面，當然就覺得這個團體是友好的。而且這次他是跟前外務大臣河野洋平一起來的，那個貿易團是日本七大親中團體之一，他們本來就有例行的訪問，因為疫情停了三年，這是第一次恢復實體的拜訪。

郭正亮提到，而且玉城丹尼聽說這次還來掃墓，到北京通州區琉球國墓祭拜，用的香還是中國流傳過去的。「事實上琉球很多人都是中國大陸去的啦！」琉球是這樣，因為他有一些訴求是跟中國大陸合拍的，就是不希望美軍基地在那邊。日本的美軍基地有3分之2在琉球，導致琉球成為被攻擊的目標，二戰的時候就曾死傷慘重，所以一直覺得日本政府沒有把他們當作一樣的公民在對待，把最危險的東西都拋在這邊，「彈藥庫也要放在那邊！」

郭正亮指出，玉城丹尼是連任選上的，事實上他跟自民黨是對著幹的，自民黨選輸他。中國大陸最近還有另外一個意圖，因為琉球根據《波茨坦公告》，「寫明了日本的領土範圍就沒有琉球嘛！所以琉球的主權本來就未定！」當初的協定是說美國、英國、中國要共同決定，一直沒有決定，美國代管就把職權丟給日本，美國跟日本就把琉球主權視同是日本的，「那這個是違反國際法的！」

「所以我認為中國大陸是有意要把這個國際法的爭論丟出來！」郭正亮強調，就逼說，你日本跟美國還要介入台灣是不是？那你去想一想，1950年6月25日韓戰爆發之前，你們是怎麼理解兩岸，難道那個時候美國不是不管了嗎？不是認為那個是國共內戰嗎？為什麼之後就改變了看法？這個如果拉遠一點，就知道他在長期布局，包括秦剛去德國訪問，也去了波茨坦遺址，所以中國大陸是一路下來邏輯都一樣。

郭正亮直言，也包括秦剛外長剛上任的時候，開了一個國際記者會，人家問他台灣的問題，他就把憲法搬出來，「所以我覺得大概就是，中國大陸決定要開始做法律攻勢了！」